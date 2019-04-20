شاهد.. عمل غنائي يجمع بين محمد رشاد وبيومي فؤاد

كشف المطرب محمد رشاد عن عمل فني جديد يجمعه بالفنان الكوميدي بيومي فؤاد، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشر رشاد صورة له برفقة بيومي فؤاد من الأستوديو، وعلق عليها قائلًا: "تعبتني معاك يا عم

بيومي .. بعيداً طبعا عن صوتك العالمي و إن التراك كله هيبقي بصوتك عشان نعرف نبيع.. بس أنت جميل و شخصية طيبة و بشوشة و أنا مبسوط إني قابلتك يا عالمي..تفتكروا ايه اللي هنعمله أنا و عم بيومي".





جدير بالذكر أن محمد رشاد عقد قرانه علي المذيعة مي حلمي، في سرية تامة الشهر الماضي، وأقاما حفل زفاف أقتصر على الأهل والأصدقاء فقط بإحدي فنادق القاهرة، وقد سبب زفافهما مفجأة للجمهور بسبب إلغاء زواجهما من قبل بعد حدوث بعض المشكلات التي لم يُفصحا عنها.