شاهد.. يوسف الخال يكشف عن البوستر الرسمي لمقامات العشق

كشف الفنان يوسف الخال عن البوستر الرسمي لمسلسل "مقامات العشق"، الذي يخوض من خلاله موسم دراما رمضان 2019، وذلك علي حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهر الخال في البوستر برفقة باقي ابطال المسلسل بملابس عربية تقليدية، حيث يدور العمل في إطار تاريخي ويتناول سيرة محي الدين ابن عربي، وهو
يذكر أن مسلسل "مقامات العشق"، بطولة نسرين طافش، مصطفى الخاني، يوسف الخال، لجين إسماعيل، قمر خلف، مروة الأطرش، تأليف محمد البطوش، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.
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