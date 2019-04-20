تامر عبدالمنعم يدلي بصوته في استفتاء التعديلات الدستورية

أدلى الفنان تامر عبدالمنعم، منذ قليل، بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، وذلك بلجنتها في مدرسة الدقي الاعدادية بنات.
وقال "عبدالمنعم" في تصريحات صحفية يجب علي كل المصريين المشاركة والنزول للادلاء بأصواتهم في تلك اللحظات المهمة من تاريخبلدنا العظيمة .
من ناحية اخرى وبعد ان انتهي الفنان تامر عبدالمنعم من مشاكل مسلسل "الضاهر" الذي كتبه وأنتجه وشارك ببطولته مع النجم محمد فؤاد يعكف الان علي كتابة مسلسل
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