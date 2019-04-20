تامر عبدالمنعم يدلي بصوته في استفتاء التعديلات الدستورية

أدلى الفنان تامر عبدالمنعم، منذ قليل، بصوته في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، وذلك بلجنتها في مدرسة الدقي الاعدادية بنات.

وقال "عبدالمنعم" في تصريحات صحفية يجب علي كل المصريين المشاركة والنزول للادلاء بأصواتهم في تلك اللحظات المهمة من تاريخ

بلدنا العظيمة .

من ناحية اخرى وبعد ان انتهي الفنان تامر عبدالمنعم من مشاكل مسلسل "الضاهر" الذي كتبه وأنتجه وشارك ببطولته مع النجم محمد فؤاد يعكف الان علي كتابة مسلسل

جديد باسم (مصريين الأرمن ) والذي تدور احداثه في مطلع القرن العشرين حول أرمن مصر وذكر عبد المنعم انه سيعلن بمؤتمر صحفي عن تفاصيله وأبطاله ومخرجه وأكد ان المسلسل من انتاج شركة ماركيز هاوس التي يساهم فيها وسبق وانتجت له مسلسلي المرافعة2014 والضاهر ٢٠١٩ وفيلم المشخصاتي تو ٢٠١٦ .