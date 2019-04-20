بعد أن كشف عن برنامجه.. رامز في الشلال يتصدر السوشيال ميديا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بوستر برنامج رامز جلال الجديد "رامز في الشلال"، الذي يخوض به موسم برامج رمضان 2019 والتي عادة ما تكون من نوعية برامج المقالب التي تستهدف الفنانين بغرض الضحك والمزاح.

وتعتمد فكرة البرنامج الجديد على إيهام الفنان ضيف

الحلقة بأنه يغرق على متن قارب في إحدى الجزر بأندونيسيا، ويصاحبه فرد من طاقم العمل، فيحاول السباحة إلى جزيرة قريبة لينجو بحياته، لكن بعد وصوله إليها يُفاجئ بأن الجزيرة تغرق أيضا، ويحاول التمسكبأس شىء للنجاة بحياته، ووسط كل ذلك الرعب تظهر له غوريلا.وقد تصدر رامز جلال البوستر وقد صبغ شعره باللون الأبيض، وأمسك في يده نظارة معظمة و فانوس رمضان، وإلي جانبه ظهر فيل وغوريلا، ومن المقرر أن يكون رامز متنكرًا في زي الغوريلا كما هي العادة كل عام، ويظهر في نهاية الحلقة بشكل مفاجئ لينهي الموقف.