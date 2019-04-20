بالصور.. نهال عنبر تدلى بصوتها في استفتاء التعديلات الدستورية

حرصت الفنانة نهال عنبر، على الإدلاء بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك داخل لجنتها بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بالعجوزة. داخل لجنتها بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية بالعجوزة. ويذكر أنه كان انطلق صباح اليوم، السبت، أولى أيام التصويت للاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين فى الداخل على مستوى محافظات الجمهورية. Advertisements

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