بالصور.. تكريم محمد نور من مركز فيزيك الرياضي

قام مركز "فيزيك" للعلاج الطبيعي و التاهيل الرياضي بتكريم المطرب محمد نور في احتفالية خاصة بحضور الناقد الرياضي وجدي الطويل و المدير التنفيذي د. رفيق المأمون، حيث حرصت المؤسسة تقديم كل الشكر والتقدير

لحرص محمد نور علي الحضور والتكريم معهم .

ويشار إلى أنه تسعي هذه المؤسسة الطبية الي تقديم خدمات العلاج الطبيعي بشكل متطور يجذب كل نجوم

الفن والرياضة من أجل الكشف عن أي سبب قد يعرضهم للإصابة قبل حدوثها وتجنب أي اضرار جانبية اخرى قد تحدث نتيجة ممارسة الرياضة

وتتميز هذه المؤسسة باستقطاب أفضل الأجهزة للعلاج الطبيعي في العالم والتي تحافظ علي رشاقة الجسم وتجنبه من أي اضرار جانبية اخرى.

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