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ياسمين عبدالعزيز تواصل تصوير "لآخر نفس" لـ رمضان

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تواصل الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "لآخر نفس"، الذي من المقرر ان تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

ويذكر ان "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل،

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أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، هبة عبدالغنى، عواطف حلمى، ومصطفى حشيش، وتأليف أمين جمال وعبدالله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على، وإنتاج شركة سينرجى.
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