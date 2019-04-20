تواصل الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تصوير باقي مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "لآخر نفس"، الذي من المقرر ان تخوض به السباق الرمضاني المقبل.
ويذكر ان "لآخر نفس" بطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل،
كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين عبدالعزيز تواصل تصوير "لآخر نفس" لـ رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.