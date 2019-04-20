شاهد.. فارس كرم يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد

حرص الفنان اللبناني فارس كرم علي تهنئة متابعيه من الأقباط بعيد القيامة المجيد وتمني لهم أفضل الأمنيات، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التغريدات العالمي "تويتر". فكتب كرم عبر حسابه: "المسيح قام حقا قام.. ينعاد على الجميع بكل خير.. فصح مجيد"، وانهالت عليه التعليقات من متابعيه ترد علي التهنئة اللطيفة متمنين له السعادة هو



يذكر أن الليلة ختام جولة فارس كرم بالولايات المتحدة الأمريكية، وشهدت حفلاته جميعها بين شيكاغو، ديترويت، سان دييغو، لوس أنجلوس، بوسطن، نيورجسي، سان فرانسيسكو، وهيوستن إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وبعد ذلك يعود مجددًا إلي لبنان لاستئناف مشاريعه الفنية. وأسرته.يذكر أن الليلة ختام جولة فارس كرم بالولايات المتحدة الأمريكية، وشهدت حفلاته جميعها بين شيكاغو، ديترويت، سان دييغو، لوس أنجلوس، بوسطن، نيورجسي، سان فرانسيسكو، وهيوستن إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وبعد ذلك يعود مجددًا إلي لبنان لاستئناف مشاريعه الفنية.

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