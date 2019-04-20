لفت المطرب حكيم أنظار المارة بعد ظهوره في أحد الأتوبيسات بشوارع المهندسين، وذلك لتشجيع المواطنين على المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، مرددًا الأغاني الوطنية ورافعا علم مصروقد تفاعل معه الكثيرون بالهتاف.
يذكر أن المقار الانتخابية، على مستوى الجمهورية، فتحت أبوابها اليوم، في تمام التاسعة صباحا، أمام المواطنين، للتصويت
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حكيم يجوب الشوارع بعلم مصر لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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