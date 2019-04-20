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بالصور.. حكيم يجوب الشوارع بعلم مصر لحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء

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لفت المطرب حكيم أنظار المارة بعد ظهوره في أحد الأتوبيسات بشوارع المهندسين، وذلك لتشجيع المواطنين على المشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، مرددًا الأغاني الوطنية ورافعا علم مصر

وقد تفاعل معه الكثيرون بالهتاف. 

 



يذكر أن المقار الانتخابية، على مستوى الجمهورية، فتحت أبوابها اليوم، في تمام التاسعة صباحا، أمام المواطنين، للتصويت

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في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتستمر لثلاثة أيام حتى 22 أبريل الجاري، فيما يواصل المصريون بالخارج الإدلاء بأصواتهم، لليوم الثاني على التوالي، في 140 مقرًا انتخابيًا في 124 دولة تتواجد بها البعثات المصرية، على أن تنتهي غدا.

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