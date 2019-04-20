الفنانة ريم زينو في بطولة العمل التاريخي محي الدين بن عربي

تسجل النجمة السورية ريم زينو عودة قوية إلى الدراما السورية من خلال أربعة مسلسلات تتوزع بين إنتاجات المؤسسة العامة والإنتاج الخاص إضافة إلى عمل مسرحي يبدأ عرضه مطلع الشهر المقبل.

وفي تصريحات خاصة كشفت زينو عن مشاركاتها الجديدة فقالت إنها ستؤدي دور بطولة في مسلسل غفوة القلوب والذي تؤدي فيه دور سوسن.

وعن تفاصيل سوسن أكدت ريم أن جريمة قتل تقع فتُتهم بها سوسن ظلما وبهتانا إلى أن يظهر شخص فجأة ويمتلك تسجيلات تساعد على تبرئتها.

وفي عمل آخر تؤدي ريم دور هناء في مسلسل مقامات العشق والذي يروي سيرة الشيخ الصوفي محي الدين بن عربي الذي سيعرض على قناة أبو ظبي .

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وعن حضورها في العمل تقول إنها فتاة في العشرين من العمر تقع في حب الإمام الصوفي بعد أدائها رقصات صوفية مع زميل لها اسمه عمر، فيأتي بها الإمام إلى بيته وتعيش فيه وتبقى على حلم أن يتزوجها وهو في الستين من العمر، ويصل الأمر بها أن تؤلف كتابا عن مقولاته.

وتظهر ريم في مسلسل كونتاكت مع حسام الرنتيسي وفي مسلسل ضيوف على الحب مع فهد ميري.

وعبرت ريم عن عدم خوفها من العودة بأربعة أعمال مشيرة إلى أن أدوارها لا تشبه بعضها لافتة إلى أن سوسن في غفوة القلوب بعيدة تماما عن هناء في مقامات العشق.

وقالت:"التكرار أو التشابه غير موجود.. لكن حتى لو وجد، فهو ليس بأيدينا كممثلين".