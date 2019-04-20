سامي يوسف يحيي حفلاً موسيقيّاً خاصاً في قصر الإمارات

في إطار الدورة الثانية من ’مهرجان منظمة التعاون الإسلامي‘ الذي تستضيفه أبوظبي بين 24-27 أبريل، برعاية كريمة من معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، يقيم سامي يوسف، المغنّي ومؤلف الأغاني الحائز على جوائز عدة والمعروف بأعماله الإنسانية حول العالم، حفلاً موسيقيّاً ً في قصر الإمارات بأبوظبي يوم 25 أبريل.



وانطلاقاً من مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، تمتد فعاليات المهرجان طيلة أربعة أيام لتسليط الضوء على أهمية القيم الموروثة للدين الإسلامي، وتعزيز المعرفة الدولية بمختلف الجوانب الغنية للإرث التاريخي والثقافي الغني للحضارة الإسلامية، والاحتفاء بأعمال منظمة التعاون الإسلامي الهادفة إلى تعزيز التنوّع الثقافي عبر الفنون والموسيقى والمواهب.



ويقام المهرجان تحت شعار "أمة واحدة يجمعها التعاون على الخير والعدل والتسامح"، وسيعمل على توحيد الدول من شتى أرجاء العالم الإسلامي في منصة مصممة خصيصاً للتركيز على الثقافات والتقاليد المتميزة والقيم السمحة للدين الإسلامي.



ومن خلال عرضٍ موسيقيّ خاص تستضيفه أبوظبي، وعبر ألحانه وكلمات أغانيه التي نالت شعبية واسعة لقدرتها على تقريب المجتمعات، سيلعب سامي يوسف، الموسيقي ، وسفير أسبوع السلام بين الأديان وسفير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، دوراً في نشر رسالة المهرجان التي تدعو للتسامح والوحدة والاحتفاء بجمال التنوع الثقافي احتفاءً بعام التسامح.



وقد اشتهر الموسيقار والملحن سامي يوسف بألبومه الأول تحت عنوان "المعلم" بمبيعات تخطت 34 مليون نسخة حول العالم. ويفضل سامي استخدام الآلات التقليدية على الآلات الحديثة، ويفضل النمط التقليدي في الموسيقى.



ولمدة أكثر من عشر سنوات، نجح سامي في جمع الناس معاً من شتى أنحاء العالم عبر الجمال والشمولية التي تعكسها كلمات أغانيه وألحانها، والتي تنسجم مع أهداف المهرجان الذي يستمر أربعة أيام في أبوظبي.



تجدر الإشارة إلى أن تذاكر حضور الحفل الموسيقيّ الخاص الذي يحييه سامي يوسف في قصر الإمارات متوفرة بسعر يبدأ من 100 درهم، ويمكن الحصول عليها من الموقع: ticketmaster.ae



يذكر أن مهرجان منظمة التعاون الإسلامي سيقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) في القاعة رقم 7 حسب المواعيد التالية والدخول مجاني للجمهور

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الافتتاح



التاريخ

20:00



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14:00



الأربعاء 24 أبريل

20:00



12:00



الخميس 25 أبريل

22:00



16:00



الجمعة 26 أبريل

20:00



12:00



السبت 27 أبريل