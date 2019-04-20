كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمود الليثي يسخر من نفسه لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الفنان الشاب محمود الليثي، جمهوره بصورة جديدة من كواليس تصوير مسلسل "الزوجة١٨" والذي يشارك في سباق رمضان المقبل.

ونشر "الليثي" صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ظهر فيها وهو يرتدي نظارة، وأطلق شاربه، وعلق: "صباح الفل عليكم مش عارف اجبهالكم إزاي بس ده اسمه جميل جمال الزوجة_١٨".

"الزوجة 18"، تأليف محمد أبو السعد، وخالد أبو بكر، وإشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إنتاج ممدوح شاهين، وإخراج مصطفى فكري، ويشارك في بطولته: حسن الرداد، وناهد السباعي، وسلوى خطاب، ومحمود البزاوي، وشيماء سيف، وهيدي كرم، ومحمود الليثي.