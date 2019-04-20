والدة جيجي حديد: إبنتي مثلية!

كتب امير فتحي في السبت 20 أبريل 2019 03:56 مساءً - اعترفت ​يولاندا حديد​ والدة عارضة الأزياء العالمية ​جيجي حديد​ أنها تعتقد أن ابنتها مثلية لأنها كانت تحب ارتداء قمصان كرة السلة الفضفاضة عند ذهابها إلى المدرسة.

وتم اكتشاف حديثاً مقطع من The Real Housewives of Beverly Hills من بطولة جيجي وشقيقتها بيلا في الموسم الثالث الذي تم بثه عام 2012، ويظهر المقطع يولاندا وهي تخبر ابنتها بأنها تعتقد أن خياراتها في أزياء الفتاة المسترجلة في الصف الثالث تعني أنها كانت شاذة، وفي نفس المشهد الذي يحدث في مطبخ منزل العائلة في كاليفورنيا، تناقش جيجي ووالدتها رغبة عارضة الأزياء الناشئة في العودة إلى فريق ناديها لكرة الطائرة، مع اعتراف يولاندا بأنها تخشى من أن الرياضة ستجعل ابنتها عريضة، حيث أخبرتها “الكرة الطائرة هي رياضة ذكورية للغاية”.

ومن الجدير بالذكر أن جيجي وجدت طرقاً للتعبير عن حبها للرياضة بالإضافة الى مهنتها كعارضة أزياء، حيث شاركت في بطولة Sports Illustrated Beach لكرة الطائرة في ميامي، وحصلت على الصدارة في المسابقة بأكملها، بالإضافة إلى ظهورها في مجموعة تصميمات رياضية من تعاونها مع Tommy Hilfiger.