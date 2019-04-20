بالأرقام.. الكشف عن حجم الأموال التي عثر عليها داخل مقر إقامة البشير

كتب امير فتحي في السبت 20 أبريل 2019 03:56 مساءً - كشفت صحيفة “الرأي العام” السودانية، أن حجم الأموال التي عثر عليها فريق القوات المسلحة في مقر إقامة الرئيس المعزول عمر البشير، بلغت أكثر من 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار، و5 مليارات جنيه سوداني.

ونقلت الصحيفة عن وكيل النيابة المكلف بالإشراف على جميع قضايا الفساد في البلاد معتصم عبد الله محمود، قوله إن النيابة شرعت فورا في تنفيذ توجيهات المجلس العسكري الانتقالي، والقيام بمهامها في مكافحة الفساد.

وأضاف محمود أن أمر بتفتيش مقر إقامة البشير، وبإيداع المبالغ في خزينة بنك السودان المركزي، كما أمر بتقييد دعوى تحت المواد 5 و6 من قانون النقد الأجنبي والمادة 35 من قانون غسيل الأموال.

وكان فيديو متداول قد رصد كميات كبيرة من الأموال التي عثر عليها داخل مقر البشر بعد مداهمة المقر.