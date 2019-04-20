زوجة علي ربيع تعلن انفصالهما: “أمك ثم أمك.. أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة”

كتب امير فتحي في السبت 20 أبريل 2019 03:56 مساءً - أعلنت ​ندى محمود زوجة الممثل الكوميدي ​علي ربيع خبر انفصالهما وكشفت عن الاسباب ووضحت خفايا هذا القرار الصادم.

وكتبت ندى عبر حسابها الشخصي على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “أمك ثم أمك ثم امك وان قالتلك طلق مراتك و اطردها من بيتها هى و بنتك متترددش يا قلب امك شكرًا انا وبنتك خصيمك يوم القيامه”.

وتابعت : “انا خصيمه اى حد ظلمني انا وبنتي او اثر عليا تأثير سلبي فى حياتي و خربها لي و عند الله تلتقى الخصوم و يوم القيامه نلتقى امام الله .. إليك فوضت امرى يا الله وانت خير وكيل”

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