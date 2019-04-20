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كتب امير فتحي في السبت 20 أبريل 2019 03:56 مساءً - أعلنت ندى محمود زوجة الممثل الكوميدي علي ربيع خبر انفصالهما وكشفت عن الاسباب ووضحت خفايا هذا القرار الصادم.
وكتبت ندى عبر حسابها الشخصي على احد مواقع التواصل الاجتماعي: “أمك ثم أمك ثم امك وان قالتلك طلق مراتك و اطردها من بيتها هى و بنتك متترددش يا قلب امك شكرًا انا وبنتك خصيمك يوم القيامه”.
وتابعت : “انا خصيمه اى حد ظلمني انا وبنتي او اثر عليا تأثير سلبي فى حياتي و خربها لي و عند الله تلتقى الخصوم و يوم القيامه نلتقى امام الله .. إليك فوضت امرى يا الله وانت خير وكيل”
كانت هذه تفاصيل خبر زوجة علي ربيع تعلن انفصالهما: “أمك ثم أمك.. أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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