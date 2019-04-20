كتب امير فتحي في السبت 20 أبريل 2019 03:56 مساءً - كشفت سمية إبراهيم الناصر، وهي سعودية حاصلة على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن، عن خلعها الحجاب وانها لم تعد تعتبر انه فرض بعد تغير قناعاتها.
وقالت سمية الناصر، في حلقة الأمس من برنامج “The Plane” الذي يقدمه الاعلامي صالح الراشد على قناة atv, ان مفهومها للحجاب قد تغير غير انها رفضت الاعلان عنه مبررة ذلك بالقول “مجتمع غير مسالم”.
وردا على استغراب صالح الراشد من كونها حاصلة على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن وغير محجبة، قالت سمية الناصر: “لأنه لما يكون شخص عايش وسط فكرة وهو مؤمن فيها تماما وانت لما تعطيه فكرة قد تعلمه وتصصح له الفكرة التي هو فيها او تريه زاوية ثانية من الفكرة هو ما يستطيع ان يلتقط هذه الفكرة ويؤمن فيها لازم هو يفهم من الداخل ويتغير من الداخل ولازم هو بنفسه يبحث ويقرأ ويسأل”. https://cdn00.vidyomani.com/c/2/8/4/47zk8lqtp84a/index.htmlوان كانت قد وجدت ان الحجاب ليس فرضا بعد بحثها، أجابت سمية الناصر: “انا اخذت عهد على نفسي ان لا أؤذي المجتمع بأي رأي يزعجهم”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا صالح الراشد لـ سمية الناصر: زوجك نصفك الثاني.. الأخيرة ترد: انا كاملة ما احتاج الى احد. لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.