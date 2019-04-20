طلاق علي ربيع وزوجته.. والأخيرة تكشف: طردني من المنزل من أجل والدته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت السيدة ندى محمود طلاقها من زوجها الفنان المصري علي ربيع، وذلك على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ندى أكدت أن والدة ربيع تقف وراء طلاقه لها وطردها من المنزل هي وابنتها، حيث كتبت: “أمك ثم أمك ثم امك وان قالتلك طلق مراتك و اطردها من بيتها هى و بنتك متترددش يا قلب امك شكرًا انا وبنتك خصيمك يوم القيامه”.

طليقة الفنان المصري أضافت: “انا خصيمه اى حد ظلمنى انا وبنتى أو اثر عليا تأثير سلبى فى حياتى و خربهالى و عند الله تلتقى الخصوم و يوم القيامه نلتقى امام الله.. إليك فوضت امرى يا الله وانت خير وكيل”.

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وكان الفنان المصري علي ربيع قد احتفل بزفافه على ندى محمود في شهر سبتمبر عام 2015 بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم النجم أشرف عبد الباقى منذ بداية الحفل، حضر كل من الثلاثى أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو وكريم محمود عبد العزيز وهبة مجدى، والمحلن والمطرب محمد عبد المنعم، وأحيا حفل الزفاف فريق المهرجانات “المدفعجية”، الذى يضم ديزل وشيندى وكنكا ودولسيكا.

ورزق علي ربيع بطفلة وحيدة من طليقته في شهر مايو عام 2018، وأطلق عليها اسم “مليكة”.

يذكر أن علي ربيع يستعد لخوض السباق الرمضاني القادم من خلال مسلسل “فكرة بمليون جنيه”، ويشاركه بطولته الفنانة سهر الصايغ، والقنانة صايرين، صلاح عبدالله، كريم عفيفي، وغيرهم.