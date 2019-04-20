كارول سماحة تُبدع وتُعيد الزمن الجميل بحفل اسطوري في مسرح المنارة

متابعة بتجــــــــــرد: أقامت النجمة اللبنانية كارول سماحة، حفلاً في العاصمة المصرية القاهرة، يوم الجمعة 19 نيسان/أبريل الجاري.

الحفل أقيم بمسرح المنارة بحي التجمع الخامس وحمل عنوان “الحلم”، وانتهى في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت.

وغنت فيه كارول عددًا كبيرًا من الأغنيات مثل “هخونك”، “اطلع فيي”، “سهرانين”، “سالمة يا سلامة” لداليدا، “أنا قلبي ليه حاسس قوي”، “حدود السما”، “أقول انساك”، “يا رب”، والتي دمجتها بالغناء بالإنكليزية، و”غالي علي”.

كما غنت مع الفنان الكبير الراحل عبد الحليم حافظ بتقنية الهولوغرام بعضًا من أغنياته مثل “على قد الشوق”، و”أحلف بسماها وبترابها”، وسط تفاعل الحضور.

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ودار حوار بين المغنية والعندليب تحدثا فيه عن التطور. وقال حليم من الضروري أن نواكب كل هذا التطور”، لتجيبه كارول بأن هذا حلم كبير من الضروري تحقيقه. ووجهت كارول تحية كبيرة للعندليب وقالت “الحلم الذي نعيشه الليلة هو حلم من الزمن الجميل لأسطورة مصرية”.

كما أعلنت خلال الحفل عن حصولها أخيرًا على الجنسية المصرية بعد سنوات من زواجها من رجل الأعمال المصري وليد مصطفى وقالت: “أول بلد عربي احتضنني بعد لبنان هو مصر، كما أنها احتضنتني عاطفيا. أحب أن أحتفل بحصولي على الجنسية. أتشرف أن أكون مصرية. كلنا تربينا على الفن المصري”.

وكانت الجهات المنظمة للحفل قد أعلنت عن نفاذ كافة التذاكر قبل ساعات من صعود كارول سماحة إلى المسرح، حيث كان بانتظارها جمهور عريض من محبّيها في مصر.