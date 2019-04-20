بالصور.. "صراع العروش" ينعش السياحة في أيرلندا الشمالية

أسهم النجاح الكاسح لمسلسل "صراع العروش" في ازدهار القطاع السياحي في أيرلندا الشمالية، التي صُور بها قسم كبير من المشاهد، إذ يتوافد زوار بأعداد كبيرة إلى مواقع تصوير المسلسل منذ إطلاقه في 2011.

وقال مكتب السياحة في أيرلندا الشمالية إن المسلسل أسهم في استقطاب 120 ألف زائر في عام 2016.





ووفقا لتقديرات المكتب، يأتي واحد من كل 6 سياح إلى أيرلندا الشمالية لزيارة مواقع التصوير، وعلى طول الطريق الساحلي الذي يبعد مسافة قصيرة بالسيارة عن العاصمة، بلفاست، تظهر هذه الشعبية الكبيرة بوضوح للعيان، فهناك تصطف الحافلات والعربات داخل مواقف السيارات وخارجها، وفقا لجداول زمنية صارمة، وتزدحم متاجر القرية الهادئة بالسياح.

وقال المرشد السياحي باتريك روجان، عند مدخل كهف كوشندون وهو موقع نقطة محورية في المسلسل: "الأسبوع الماضي، كان لدينا حافلة تضم 24 جنسية".

ومنذ عام 2012، تنظم الشركة التي يعمل فيها جولة يومية من بلفاست يديرها مرشدون كانت لهم مشاركات بسيطة جدا في المسلسل.





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وأوضح روجان أنهم يسيّرون حافلتين كاملتين على الأقل يوميا، وشركته تتنافس مع أربع شركات أخرى على الأقل تقدم خدمة مماثلة.

وتضم هذه الجولات السياحية خدمات أخرى تتيح للسياح تجارب كثيرة منها رمي الفؤوس والرماية وفرص التقط الصور مع زوج من الذئاب التي شاركت في هذه السلسلة.

وهناك مقارنة شائعة تشير إلى أن "صراع العروش" حققت لأيرلندا الشمالية ما فعلته سلسلة أفلام "سيد الخواتم" في نيوزيلندا بالنسبة إلى القطاع السياحي، إلا أن ماضي أيرلندا الشمالية الدامي الأخير عندما قتل 3500 شخص خلال 30 عاما من الصراع الطائفي يجعل من هذه الطفرة خطوة مرحبا بها.





وقال الممثل الأيرلندي ليام كنينجهام وهو شخصية بارزة في المسلسل، الذي يعد من أغلى ما يمكن تصويره على الشاشة الصغيرة، إن "التاريخ الأسود الذي كان موجودا هنا سيجري التخلص منه"، وأضاف: "المكان يزهر، وبالنسبة إلينا من الجيد أن يقام هذا المعرض هنا وأن نكون جزءا من هذا التحول".

وكان كانينجهام يتحدث خلال افتتاح معرض حول الأزياء والمشاهد التي صورت في بلفاست، في الأسبوع نفسه الذي بدأ فيه عرض الموسم الجديد من المسلسل.

وقال الرئيس التنفيذي لمكتب السياحة في أيرلندا الشمالية جون ماكجريلن: "أعتقد أن ارتباطنا بهذا النجاح العالمي يساعد على تغيير صورة أيرلندا الشمالية في أنحاء العالم"، وأضاف: "في طرق عديدة تمنحك علاقات عامة لا يمكنك ببساطة شراءها".



