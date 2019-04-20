خاص- ملحم زين، ناصيف زيتون وحازم الشريف معًا

كشف متعهد الحفلات عماد قانصو في تصريح خاص لبصراحة الى ان عيد الفطر السعيد سيشهد على حفلة ضخمة جداً في لبنان ستجمع كل من النجوم ملحم زين، ناصيف زيتون وحازم الشريف.

Advertisements

وشدد “قانصو” ان موسم الصيف في لبنان سيكون حافلاً بالحفلات لأن السعوديين والاماراتيين والعراقيين يتوافدون الى لبنان وسيكون للصيف نكهته المميزة في حال لم يحصل أي خضة أمنية.

ولا شك في ان اجتماع التريو “زين” و “زيتون” و “الشريف” في حفلة واحدة معاً ستكون استثنائية خاصة انهم يتمتعون بقاعدة شعبية واسعة في لبنان والعالم العربي.

والحفلة ستكون دليلاً اضافياً ان لبنان يتمتع باستقرار أمني وبحب الحياة وهو يستعد لاستقطاب الآلاف من السواح من كافة البلدان.