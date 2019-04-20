هيفاء وهبي تثير الجدل بعد هذه "الرقصة" مع مدير أعمالها.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الجدل من جديد في فيديو تداوله نشطاء السوشيال ميديا وهي ترقص بين أحضان مدير أعمالها المصري محمد الوزيري؛ ما أثار الشكوك مجددًا حول علاقتهما السرية.

ويبدو أن هيفاء تجاهلت الأنباء المتداولة حول زواجها من مدير أعمالها، ولم تتردد في هذا الظهور الرومانسي مع الوزيري في ذلك الاحتفال الذي أقيم بأحد فنادق العاصمة المصرية.

يأتي ذلك بعد أن خرجت هيفاء وهبي عن صمتها مؤخرًا حول الحديث المتكرر بشأن زواجها من مدير أعمالها، وفاجأت جمهورها بتوجيه رسالة قوية قالت فيها: "الزواج خبر سعيد !! واحترامي لجمهوري لا يسمح أن أخبئ هكذا حدث! ولكن و من الآن وحتى يحصل ذلك أعلن أني لم أتزوج بمعنى أني لست متزوجة يعني ما تجوزت يعني منٌي مجوزة انفهمت ولا بعد ؟".

وكان الوزيري فاجأ هيفاء في مارس من العام الماضي، بالاحتفال بعيد ميلادها في العاصمة المصرية القاهرة مع ملاحظة ارتدائها الخاتم نفسه الذي ارتداه هو.