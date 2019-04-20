أمير كرارة يمارس مهنة الحلاقة ببراعة.. والجمهور يصفه بـ "المعلم"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشر الفنان المصري والإعلامي أمير كرارة، مقطع فيديو له وهو يمارس مهنة الحلاقة وتصفيف الشعر.

وظهر كرارة في الفيديو وهو يحمل "السشوار" ويقوم بتصفيف شعر أحد الأشخاص بحرفية عالية، وعلق الفنان على المقطع الذي نشره على إنستغرام قائلاً: "باكل عيش عشان السوق ضايع".

وتفاعل الجمهور مع الفنان وامتدح براعته في المهنة ووصفوه بـ "المعلم"، فيما داعبه البعض ودعاه إلى أن يفتتح محل حلاقة.

على الجانب الأخر يستعد كرارة لطرح الجزء الثالث من مسلسله "كلبش" في السباق الرمضاني المقبل، ويقوم حاليًا بتقديم برنامج "سهرانين" على قناة ON E يستضيف فيه نجوم الفن والغناء.