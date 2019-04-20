كارول سماحة تُعلِن حصولها على الجنسية المصرية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: أحيت الفنانة اللبنانية كارول سماحة السهرة الغنائية بعنوان "الحلم"، التي استحضرت فيها شخصية العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ. بتقنية الهولوجرام أمام الحضور الذي ملأ مركز المنارة للمؤتمرات من عدة بلاد عربية. كما حضره مجموعة من الفنانين منهم الهام شاهين، وشقيقها امير، هاله صدقي، بشرى بالإضافة إلى مستشارة الرئيس فايزة ابو النجا وعدد من الشخصيات العامة.

واتسم الحفل بتجهيزات المؤثرات البصرية التي استُخدمت للمرةِ الاولى. وهو ما استلزم وجود الستار في الجزء الخلفي من المسرح مع الفرقة الموسيقية وهي نفس المنطقة التي ظهر فيها العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ بتقنية الهولوجرام لتشاركه كارول الغناء. علماً أنها قدمت مجموعةً كبيرة من اغانيها القديمة والحديثة، فيما حرصت على تهنئة زوجها رجل الاعمال وليد مصطفى على مجهوده وحبه لبلده وسعيه لتنفيذ هذه التقنية رغم الصعوبات التي واجهته. مشيرة إلى أنه كان بمثابة الجندي المجهول في التجهيز للحفل قبل خروجه للنور، فيما اهدته اغنية "انسى همومك".

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ولقد أدى العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ أغنية "قولوه" بتقنية الهولوجرام منفرداً. بينما شاركته " كارول بأداء اغنياته "على قد الشوق" و"احلف بسماها وبترابها" التي اختتمت بها الحفل بعد اعلان حصولها على الجنسية المصرية. حيث ألهبت حماس الحاضرين، موجهة الشكر لمصر التي احتضنتها، ومؤكدة أنها ارادت مشاركة الجمهور بفرحتها بالحصول على الجنسية المصرية رسمياً، علماً بأن حصولها عليها يأتي قانونباً لكونها متزوجة من مصري منذ أكثر من 5 سنوات.

ومع ظهور العندليب بتقنية الهولوجرام، دار حوار بينه وبين كارول عن مواكبة تطورات العصر، قبل ان تشاركه الغناء وسط تصفيق الجمهور الذي تباينت آراؤه حول طريقة استخدام هذه التقنية الحديثة واستحضار مجسم العندليب. حيث عبّر البعض عن سعادته واعجابه، بينما انتقده البعض لعدم التنسيق في الديو بين "سماحة" وادائه. فيما رأى البعض أن ملامح العندليب لم تكن دقيقة في التقنية التي أظهرته على المسرح بصورةٍ بعيدة عن ملامح عبد الحليم شكلاً, فيما ذكر بعضهم أن الانجاز يكمن بتجربة هذه التقنية للمرةِ الاولى في مصر.