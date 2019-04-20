مي نور الشريف تستعيد ذكرياتها مع والدها ومنّة فضالي تُهدِّد مُتابعيها

سيطرت نشاطات متنوعة على حسابات النجوم عبر السوشيال ميديا، فمنهم مَن استعاد ذكرياته الماضية كالفنانة مي نور الشريف والفنانة دانييلا رحمة، ومنهم من روّج لأعماله الفنية الجديدة كالفنانة مي كساب والممثلة ياسمين صبري.

ونُقدّم لكم أبرز نشاطات النجوم وتغريداتهم هذا الأسبوع عبر صفحاتهم على السوشيال ميديا:

مي نور الشريف تستعيد ذكرياتها مع والدها

استعادت الممثلة المصرية مي نور الشريف ذكرياتها الماضية من خلال نشر صورة قديمة لأسرتها برفقة والدها الراحل نور الشريف ووالدتها الممثلة بوسي، وشقيقتها سارة، وعلقت قائلة: "أفضل وقت دائما.. العائلة"، وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصورة، وترحموا على والدها الفنان نور الشريف.

دانييلا رحمة تحتفل بعيد ميلاد والدها

احتفلت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة بعيد ميلاد والدها الفنان يوسف رحمة عبر "إنستغرام" ونشرت صورا من طفولتها معه ووجهت رسالة له جاء فيها: "باطلب من الله إبقى رافعتلك راسك.. وما إسمع منك إلا: "فخور فيكي يا بنتي، يا نور عيوني إنتِ".. بوعدك كفّي مسيرتك وحقق كل القصص اللي كنت تحلم فيها وتخليت عنها كرمال مستقبلنا.. ينعاد عليك يا حبيب قلبي يا بابا".

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خالد سليم يتذكر والده الراحل

أحيا الفنان خالد سليم ذكرى وفاة والده ونشر صورا له عبر حسابه على "إنستغرام" وعلّق قائلا: "اليوم 16 أبريل ذكرى ميلاد والدي.. أسألكم الفاتحة".

أنغام تؤدّي مناسك العمرة مع زوجها

الفنانة المصرية أنغام أدّت مناسك العمرة برفقة زوجها الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، وذلك أثناء وجودهما قبل أيام في السعودية حيث أحيت حفلا غنائيا هناك.

واكتفى زوج أنغام بنشر صورة من الحرم المكي عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق قائلا: "الحمد لله، المسجد الحرام مكة المكرمة".

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نادين نجيم تشكر جمهورها

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم متابعيها عبر فيديو عبر حسابها على موقع "إنستغرام" ظهرت فيه وهي تهديهم القبلات جراء رسائلهم الداعمة لها على مسلسلها الجديد "خمسة ونص" المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2019.

وعلقت على الفيديو قائلة: "هيدي بوسة على محبتكم ودعمكم الدائم، أنا عم بشوف كل تعليقاتكم، ومبسوطة إنكم ناطرين المسلسل إن شاء الله يعجبكم".

منّة فضالي تهدد متابعيها

وجّهت الممثلة المصرية منة فضالي رسالة إلى متابعيها عبر "إنستغرام"، مؤكدة أنها لن تسكت عن أي تعليق غير لائق أو إهانة تتعرض لها.

ونشرت فضالي تدوينة جاء فيها: "أي تعليق غير لائق و إهانة مش هسكت دي صفحتي وأنا حرة أنزل فيها اللي أنا عايزه ما دام مش يبغلط في حد الصبر حدود يا حلوين".

رانيا يوسف في الجيم

تكثف الفنانة رانيا يوسف من تمارينها الرياضية خلال الفترة الأخيرة، وشاركت جمهورها بلحظات من تدريباتها في الجيم، فنشرت فيديو ظهرت فيها وهي تمارس الرياضة المحافظة على رشاقتها.

ياسمين صبري خيَّاطة

نشرت الممثلة المصرية ياسمين صبري بوستر جديدا لمسلسلها "حكايتي" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل وظهرت وهي تمارس مهنة الخياطة وترتدي فستانا أحمر.

مي كساب تطرح أغنية "متغيرة"

طرحت الفنانة المصرية مي كساب أحدث أغنياتها "متغيرة" على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، وفاجأت مي جمهورها باعتمادها نيو لوك جديد بالشعر الرمادي.

أغنية "متغيرة" من كلمات الشاعر محمد عاطف وألحان رامي جمال، وتوزيع أوكا، وهي تندرج ضمن أغنيات ألبومها الأخير "أنا لسه هنا" الذي يضم 11 أغنية منها "يابن اللعيبة"، و"أيوه في من ده"، و"أنا لسه هنا".

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