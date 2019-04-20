افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي في الفترة من 18 حتى 25 نيسان

افتُتح في العاصمة الروسية، مهرجان موسكو السينمائي الدولي، يوم الأربعاء 18 أبريل/نيسان الجاري، بحضور رئيس المهرجان المخرج الروسي المعروف، نيكيتا ميخالكوف، ورئيس لجنة التحكيم المخرج الكوري، كيم كي دوك.

وكشفت مقدمة مراسم افتتاح المهرجان الممثلة الروسية المعروفة، يليزافيتا بويارسكايا، عن أعضاء لجنة التحكيم التي تتضمن إلى جانب، كيم كي دوك، المخرج والمنتج السينمائي التركي، سامح كبلان أوغلو، وكاتبة السيناريو الإيطالية، وايا سانتيلا، والممثلتين الفنلندية والروسية، ماريا يافن خيلمي وإيرينا أبيكسيموفا.

ويضم البرنامج الرئيس للمهرجان 13 فيلمًا سينمائيًا من بينها 3 روسية: "يوم الأحد"، من إخراج سفيتلانا بروسكورينا، "الشمس لا تختفي فوقي" من إخراج يوليا بوريسوفا"، وفيلم "الوباء"، علمًا أن أعمال المهرجان ستستمر حتى 25 نيسان الجاري.

Advertisements

وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا

- مهرجان موسكو السينمائي يفتتح فعالياته بفيلم "امبراطور باريس"

- المخرج السعودي حيدر الناصر يبدأ تصوير الفيلم الكوميدي "بعد الخميس"