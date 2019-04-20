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فيديو وصور..طلبة أكاديمية الفنون يدلون بأصواتهم بالتعديلات الدستورية من شرم الشيخ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلى طلبة أكاديمية الفنون بأصواتهم من مدينة شرم الشيخ، وذلك أثناء تواجدهم فى رحلة شبابية فلم يمنعهم استمتاعهم برحلتهم من  الإدلاء بأصواتهم فى استفتاء التعديلات الدستورية ليقينهم بأن المشاركة واجب وطني ليقدموا نموذجا للشباب المصري المحب لوطنه فى مظاهرة "حب لـ مصر".

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طلبة أكاديمية الفنون في رحلة شرم الشيخ

 

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طلبة أكاديمية الفنون

 

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طلاب اكاديمية الفنون في شرم الشيخ

 

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طلبة اكاديمية الفنون بعد الادلاء بأصواتهم للاستفتاء علي الدستور
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طلبة اكاديمية الفنون 

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

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طلبة اكاديمية الفنون
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طلاب أكاديمية الفنون يدلون بأصواتهم في شوم الشيخ

 

 

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