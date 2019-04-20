شكرا لقرائتكم خبر عن "صعب التعرف عليها"..شاهد كيف غيرت كاتي بيري في إطلالتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غيرت النجمة العالمية كاتي بيري الـ " look " الخاص بها تماما وهو ما فاجئ قطاع كبير من محبيها و عشاقها من مرتادي صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " . فقد نشرت المغنية و عضوة لجنة تحكيم " American Idol " كاتي بيري البالغة من العمر ( 34 عام ) صورة التقطتها بطريقة الـ " mirror selfie " و ظهرت كاتي بتصفيفه شعر مميزة واستعانت بخصل شعر مستعار إضافة الي اعتمادها علي ماكياج بسيط ابرز جمال ملامحها .

كاتي بيري

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