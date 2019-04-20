شكرا لقرائتكم خبر عن Earth Production :وليد منصور لا يمثل محمد الشرنوبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهيب شركة Earth Production - المنتجة للأعمال الغنائية للفنان محمد الشرنوبي والمسئول الحصري عن إدارة أعماله الفنية المختلفة بالعاملين بمجال الحفلات الغنائية بعدم التعاقد أو الاتفاق مع شركة Talent WM التي يملكها ويمثلها وليد منصور بخصوص أي حفلات غنائية للفنان محمد الشرنوبي حيث أنه لا يوجد أي تعاقد أو بروتوكول تعاون بين الشركتين فى هذا الصدد.

وأضافت Earth Production فى بيان لها أن هذا التحذير يأتى بعد ان نما إلى علمنا ان الشركة المذكورة قد قامت بالاتفاق مع أحد المنتجعات السياحية بالعين السخنة على حفل غنائي يحيه الفنان محمد الشرنوبي وقام المنظم بتقاضي مبلغ مقدم لهذا الحفل ثم قام بإبلاغهم بعدها بعدة ايام باعتذار الفنان محمد الشرنوبي مما يتنافى مع حقيقة الامر ثم قام المنظم بترشيح فنانين اخرين للحفل.

لذلك توضح شركة Earth Production -ممثلة بمالكة الشركة ومديرتها د. سارة الطباخ- وحدها المسئولة عن أي تعاقدات او اتفاقات بخصوص حفلات الفنان/ محمد الشرنوبي الغنائية عن طريق التواصل على :

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