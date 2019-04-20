شكرا لقرائتكم خبر عن Earth Production :وليد منصور لا يمثل محمد الشرنوبي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهيب شركة Earth Production - المنتجة للأعمال الغنائية للفنان محمد الشرنوبي والمسئول الحصري عن إدارة أعماله الفنية المختلفة بالعاملين بمجال الحفلات الغنائية بعدم التعاقد أو الاتفاق مع شركة Talent WM التي يملكها ويمثلها وليد منصور بخصوص أي حفلات غنائية للفنان محمد الشرنوبي حيث أنه لا يوجد أي تعاقد أو بروتوكول تعاون بين الشركتين فى هذا الصدد.
وأضافت Earth Production فى بيان لها أن هذا التحذير يأتى بعد ان نما إلى علمنا ان الشركة المذكورة قد قامت بالاتفاق مع أحد المنتجعات السياحية بالعين السخنة على حفل غنائي يحيه الفنان محمد الشرنوبي وقام المنظم بتقاضي مبلغ مقدم لهذا الحفل ثم قام بإبلاغهم بعدها بعدة ايام باعتذار الفنان محمد الشرنوبي مما يتنافى مع حقيقة الامر ثم قام المنظم بترشيح فنانين اخرين للحفل.
لذلك توضح شركة Earth Production -ممثلة بمالكة الشركة ومديرتها د. سارة الطباخ- وحدها المسئولة عن أي تعاقدات او اتفاقات بخصوص حفلات الفنان/ محمد الشرنوبي الغنائية عن طريق التواصل على :
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