شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أكثر من 8 سنوات حب.. أديل تعلن انفصالها عن زوجها سيمون كونيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المغنية البريطانية أديل، أنها انفصلت عن زوجها سيمون كونيكى، وجاء فى بيان صادر عن ممثل النجمة: "لقد انفصلت أديل وزوجها، لكنهم مازالوا ملتزمون بتربية ابنهم معًا بكل حب، وكما هو الحال دائمًا يريدون بعض الخصوصية".

تزوج الحبيبان عام 2016، بعد خمس سنوات من المواعدة التى بدأت فى 2011، ورحبا بابنهما، أنجيلو، البالغ من العمر ست سنوات عام 2012، ظل حفل الزفاف سراً، حتى أعلنت أديل عن الخبر فى حفل توزيع جوائز الجرامى Grammys 2017 عندما قدمت الشكر لسيمون باعتباره زوجها بعد استلام الجائزة.



اديل وسيمون فى حفل توزيع جوائز الجرامى Grammys 2017

وقالت فى ذلك الوقت: "أنا متزوجة، إلى زوجى وابنى، أنتما السبب الوحيد لأننى أفعل ذلك". تحدثت لاحقًا عن الأيام الأولى من الوقوع فى الحب، إلى الجمهور الأسترالى خلال أحد العروض فى مارس 2017، قائلة: "أنا مدمنة على شعور الوقوع فى الحب، من الواضح، لا أستطيع أن أخوض تلك المشاعر لأننى متزوجة الآن، فلقد وجدت الشخص المناسب لى."

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تشتهر المغنية الحائزة على العديد من الجوائز، بكونها كتومة بشكل لا يصدق حول علاقاتها وحياتها الشخصية، ونادراً ما خرجت علانية مع سيمون، وأكد المتحدثون باسمها أنها لن تدلى بأى تعليق إضافى على الانفصال.

ويعد من أبرز أعمال آديل التى أحدثت ضجة أغنية " Hello " التى تم إطلاقها فى أكتوبر 2015، و كانت محور أحاديث المعنيين بالموسيقى والغناء في العالم كله حيث استطاعت أن تحصد سلسلة طويلة من النجاحات، واستطاع كليب الأغنية أن يكسر حاجز الـ2.5 مليار مشاهدة على موقع " يوتيوب " وهو رقم قياسى بالمقارنة مع نسبة مشاهدة كليبات أهم و أشهر النجوم فى العالم.