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شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لأزمة على ربيع مع زوجته..3 بوستات تكشف الأسباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كانت علاقة الفنان علي ربيع وزوجته ندى محمود ليلة أمس حديث السوشيال ميديا بعد أن خرجت الزوجة علي وسائل التواصل الإجتماعي بثلاثة بوستات تكشف عن الخلافات بين الزوجين وسط أنباء عن انفصالهم، و فى ظل تدخل والدته فى طردها من المنزل مع ابنتهما.
زوجة على ربيع : لو الاكونت بتاعى اتفقل اكيد هتكونوا عرفين مين
ونشرت ندى محمود عبر حسابها على "فيس بوك" عن أسباب الخلاف مع الفنان على ربيع تقول: أمك ثم أمك ثم أمك وان قالت لك طلق مراتك واطردها من بيتها هى وبنتك متترددش يا قلب امك.. شكرا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة"، لتعود وتنشر نفس البوست على خاصية الاستورى على انستجرام، مع تعليق "حسبى الله ونعم الوكيل"، مع بوست أخر جاء فيه: "طبعا يا جماعة لو الاكونت بتاعى اتفقل اكيد هتكونوا عرفين مين اللى عمل كده".
بوست يكشف عن تفاصيل الأزمة بين على ربيع وزوجته
ندى محمود تكشف سبب الخلاف مع الفنان على ربيع
ندى محمود تلمح لإمكانية إغلاق حسابها على انستجرام
يذكر أن الفنان على ربيع قد أعلن عن حفل زفافه من ندى محمود، بحضور نجوم الفن وذلك فى شهر سبتمبر من عام 2015، بعد أن تعرف على زوجته في أحد عروض البالية ونشأت قصة حب بينهما توجت بالزواج.
حفل زفاف على ربيع فى شهر سبتمبر من عام 2015
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