إيرادات الجمعة.. "The Curse of La Llorona" في الصدارة و"Wonder Park" الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
نجح فيلم "The Curse of La Llorona" بطولة Linda Cardellini، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الجمعة 19 أبريل، إيراد قُدر بـ288 ألفًا و624 جنيهًا.
وجاء فيلم "Shazam" بطولة Zachary
Levi، في المركز الثاني، محققًا 274 ألفًا و684 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Captain Marvel" بطولة Brie
Larson، والذي حقق 90 ألفًا و556 جنيهًا، وكان
المركز الرابع من نصيب فيلم "After" بطولة
Hero Fiennes Tiffin، بعد تحقيقه 75 ألفًا و337 جنيهًا.
ذهب المركز الخامس لفيلم "Hellboy" بعد تحقيقه 55 ألفًا و901 جنيه، في المركز السادس يأتي فيلم "Dumbo" بطولة Colin Farrell، ووصلت إيرادادته لـ 54 ألفًا و520 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم "Pet Sematary" بطولة Jason Clarke، والذي حقق 54 ألفًا و408 جنيهات.
وحصل على المركز الثامن فيلم "US" بطولة Lupita Nyong'o، بعد تحقيقه 40 ألفًا و413 جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "Triple Threat" بطولة Tony Jaa، محققًا 25 ألفًا و765 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Wonder Park" بطولة Iwan Rheon، بعد تحقيقه 21 ألفًا و961 جنيهًا.
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