خاص| حقيقة خروج "مملكة الغجر" لحورية فرغلي من السباق الرمضاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

مع عدم الإعلان حتى الآن عن القنوات العارضة لمسلسل حورية فرغلي الجديد "مملكة الغجر"، تردد أن العمل مُهدد بالخروج من السباق الرمضاني المُقبل.

وعلم "الخليج 365" من مصدر مقرب من جهة إنتاج المسلسل، أن التصوير مستمر على قدم وساق، وليس هناك نية حتى الآن لعدم عرضه في رمضان 2019، وأكد المصدر دخول الشركة في مفاوضات مع أكثر من قناة لعرض المسلسل على شاشتها إذ من المقرر أن يكون عرضه بشكل متزامن على أكثر من شاشة.

يُذكر أن المسلسل كان يحمل في البداية اسم "ياسمينا"، وتم تغييره ليصبح "مملكة الغجر"، وطُرحت بوستراته الدعائية، وانفرد كل بطل من أبطال العمل بواحد منها.

"مملكة الغجر" تأليف محمد الغيطي، بطولة حورية فرغلي، فيفي عبده، حازم سمير، سامح الصريطي، إنتاج شركة الذهب بالتعاون مع نقابة المهن السينمائية، إخراج عبدالعزيز حشاد.