محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: تشهد دور العرض السينمائي منافسة 12 فيلمًا على إيرادات شباك التذاكر، وهي: "نادي الرجال السري"، "قصة حب"، "122"، "الضيف"، "اللعبة الأمريكاني"، "البدلة"، "قرمط بيتمرمط"، "ضغط عالي"، و"ساعة رضا"، "كازانوفا"، و"المحارب العربي"، وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الجمعة 19 أبريل، حققت الأفلام مجتمعة إيرادات بلغت 375 ألفًا و874 جنيهًا. ويكشف الدفراوي في الصفحات التالية نصيب كل فيلم..

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كانت هذه تفاصيل خبر إيرادات الجمعة.. "نادي الرجال السري" الأول و"البدلة" يتفوق" على "المحارب العربي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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