بالصور- لبلبة: نزلت 7 الصبح للتصويت على التعديلات الدستورية وتحيا مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر

بوشاح على شكل علم مصر، وحماس كبير، حرصت الفنانة لبلبة على التواجد في مقر لجنتها بمنطقة الدقي، للإدلاء بصوتها في أول أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ورفعت لبلبة علامة النصر، والتقطت الصورة التذكارية مع المواطنين المتواجدين أمام اللجنة، وأخرى وهي تُقبل ورقة التصويت، وثالثة تشير فيها للحبر الفسفوري عقب انتهائها من الإدلاء بصوتها.

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ووجهت للشعب المصري رسالة تحثهم فيها على المشاركة، مؤكدة: "لازم تكون إيدنا في إيد بعضنا عشان مصر بلدنا، ونزلت من الساعة ٧ الصبح، وكأني رايحة آخد جايزة، وتحيا مصر".

ودعت الهيئة الوطنية للانتخابات، الأربعاء في مؤتمر صحفي، المواطنين للمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام 19 و20 و21 من الشهر الجاري للمصرين بالخارج، و20 و21 و22 للمصريين في الداخل.

ووافق مجلس النواب، الثلاثاء، على إدخال تعديلات على دستور 2014، تسمح بإنهاء الرئيس الحالي ولايته عام 2024 بدلا من 2022، وزيادة مدة الرئاسة لتصبح 6 سنوات بدلا من 4، إلى جانب استحداث غرفة نيابية ثانية "مجلس الشيوخ"، وإدخال تعديل على مادة 200 التي تُحدد مهام القوات المسلحة.