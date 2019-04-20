تعرف على إيرادات "المحارب العربي" في 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل، فيلم "المحارب العربي" بطولة أمير المصري، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في ثالث أيام عرضه 1077 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام 2090 جنيهًا.

"المحارب العربي" إخراج أيمن خوجة، بطولة أمير المصري، أيمن السمّان، باتريك فابيان.