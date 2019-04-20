محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل، فيلم "المحارب العربي" بطولة أمير المصري، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.
وحقق الفيلم في ثالث أيام عرضه 1077 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام 2090 جنيهًا.
"المحارب العربي" إخراج أيمن خوجة، بطولة أمير المصري، أيمن السمّان، باتريك فابيان.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على إيرادات "المحارب العربي" في 3 أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.