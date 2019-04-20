في 3 أيام.. "كازانوفا" يقترب من 80 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل، فيلم "كازانوفا" بطولة الفنانة راندا البحيري والفنان إيساف، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في ثالث أيام عرضه إيراد قُدر بـ 34 ألفًا و845 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام إلى 79 ألفًا و581 جنيهًا.

"كازانوفا" تأليف هيثم وحيد، إخراج أسامة فاضل، بطولة إيساف، راندا البحيري، إلهام عبدالبديع، مصطفى هريدي، أحمد التهامي.

تدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع بين مخرج إعلانات ومصممة أزياء، يتعرضان لموقف يقلب حياتهما رأسًا على عقب.