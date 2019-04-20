محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء الموافق 17 أبريل، فيلم "كازانوفا" بطولة الفنانة راندا البحيري والفنان إيساف، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.
وحقق الفيلم في ثالث أيام عرضه إيراد قُدر بـ 34 ألفًا و845 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه في 3 أيام إلى 79 ألفًا و581 جنيهًا.
"كازانوفا" تأليف هيثم وحيد، إخراج أسامة فاضل، بطولة إيساف، راندا البحيري، إلهام عبدالبديع، مصطفى هريدي، أحمد التهامي.
تدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع بين مخرج إعلانات ومصممة أزياء، يتعرضان لموقف يقلب حياتهما رأسًا على عقب.
كانت هذه تفاصيل خبر في 3 أيام.. "كازانوفا" يقترب من 80 ألف جنيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.