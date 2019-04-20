بالفيديو- إيمي سمير غانم تنقذ أطفالًا من الموت في إعلان "سوبر ميرو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرح المنتج والمخرج كريم السبكي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام" الإعلان التشويقي لمسلسل "سوبر ميرو" بطولة الفنانة إيمي سمير غانم، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل.

يبدأ "البرومو"، بصوت الفنان سمير غانم مرددًا "ما الحياة إلا مسرح كبير، نحن نمضي وانت تمضي وكلنا يمضي"، ويظهر مشهد لحادث انقلاب سيارة تحمل مجموعة من الأطفال، وحولهم النيران ولا يستطيعون الخروج، ولا يقدر أحد على مساعدتهم، لتهبط من السماء "ميرو" وبقوتها الخارقة تتمكن من إنقاذ الأطفال.

"سوبر ميرو" تأليف محمد محمدي وأحمد محيي، بطولة إيمي سمير غانم، سمير غانم، حمدي الميرغني، ملك قورة، إنعام سالوسة، أحمد سلطان، ميار الغيطي، ومحمد ثروت، إنتاج محمد أحمد السبكي، إخراج وليد الحلفاوي.