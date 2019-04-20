قصر قامة غدير السبتي يتسبب في إحراجها.. شاهدوا ما حدث في موقع التصوير

سخر الفنان عبدالله بهمن من قصر قامة الفنانة غدير السبتي، وذلك خلال وجودهما سوياً في كواليس مسلسلهما “الديرفة” المقرر عرضه في رمضان 2019.

وصور عبدالله بهمن فيديو طريف مع بثينة الرئيسي وهما في موقع تصوير مسلسلهما، ساخراً من قصر قامتها قائلاً عنها: “هي طويلة بقدرها…يا أستاذة غدير أنتِ طويلة بقدرك ولا يهمك القصر”، فردت عليه بطريقة عفوية: “ما يهمني ولا يهزني ريح” في إشارة منها أنها لا تهتم بصغر حجم قوامها.

وواصل عبدالله بهمن تعليقاته الطريفة في حق زميلته غدير السبتي وقصر قامتها، فصورها وهي تقف على الأريكة الخلفية للسيارة أثناء قيامها بترتيب ملابسها، فمزح معها قائلاً: “من كتر ما هي طويلة وقفة في السيارة” ودخل في نوبة ضحك من جراء المشهد الطريف، ثم تساءل: “شلون واقفة في السيارة…شلون” فما كان منها إلا أن ضحكت بشدة من تعليقه.

ومن جهة أخرى، من المنتظر عرض مسلسل “الديرفة” في رمضان 2019 وهو من بطولة غدير السبتي وبثينة الرئيسي وحسين المهدي وعبدالله بهمن ونخبة من نجوم الخليج.

وكانت غدير السبتي عادت من حالة الحداد التي عاشت فيها بعد وفاة شقيقها الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، لتواصل تصوير دورها في المسلسل المقرر بدء عرضه بعد أسابيع قليلة.