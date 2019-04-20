شاهد.. محمد ثروت يكشف عن البوستر الرسمي لـ"سوبر ميرو"

روج الفنان محمد ثروت، لمسلسله الكوميدي الجديد "سوبر ميرو"، والذي يخوض من خلاله موسم دراما رمضان 2019، وذلك عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". نشر ثروت عبر حسابه البوستر الرسمي للمسلسل، ظهر فيه أبطال العمل بملابس الأبطال الخارقين، ويبدو أن المسلسل سوف يدور في إطار فانتازيا كوميدية، وعلق ثروت



يذكر أن مسلسل "سوبر ميرو"، بطولة سمير غانم، ايمي سمير غانم، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، أحمد سلطان، تأليف أحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي. الرسمي للمسلسل، ظهر فيه أبطال العمل بملابس الأبطال الخارقين، ويبدو أن المسلسل سوف يدور في إطار فانتازيا كوميدية، وعلق ثروتقائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم سوبر ميرو رمضان ٢٠١٩ انتاج محمد احمد السبكي.. اخراج وليد الحلفاوي".يذكر أن مسلسل "سوبر ميرو"، بطولة سمير غانم، ايمي سمير غانم، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، أحمد سلطان، تأليف أحمد محيي، وإخراج وليد الحلفاوي.

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