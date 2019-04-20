شباب الصعيد يطالب باستمرار ورش مسرح الجنوب

طالب شباب محافظات الاقاليم فى صعيد مصر ادارة المهرجان المسرحى لشباب الجنوب استمرار الورش التدريبية التى قدمت خلال الدورة الرابعة من المهرجان بدعم من مؤسسة مصر الخير والتى اختتم فعالياته فى محافظة اسيوط يوم الاربعاء الماضى .

وقالوا فى رسالة جماعية وجهت لادارة المهرجان ان الورش التدريبية حقت نجاحا كبيرا واستفاد منها الشباب بشكل كبير خاصة ان هذه الورش تقام لاول مرة فى محافظة اسيوط ومحافظات الوجه القبلى وهى ورشة المكياج المسرحى والتى قدمتها الفنانة الجزائرية حكيمة جلايلى استاذ الفنون بمعهد الفنون بالجزائرو الذين

استفادوا منها بشكل كبير واصبح فى استطاعتهم عمل المكياج اللازم للشخصيات المختلفة المشاركة فى العروض المسرحية بشكل علمى وواقعى .. وكذلك ورش التاليف باستخدام التراث والتى قدمها الكاتب الكبير بكرى عبد الحميد والتى تعرفوا من خلالها على توظيف الموروثات الشعبية داخل النصوص المسرحية.

واستكملت الرسالة :"ايضا ورشة مهارات الاتصال والتى قدمها د. جمال جابر والتى تعلموا من خلالها كيفية التواصل بينهم كفرق مسرحية وايضا كيفية التعامل مع جمهورهم اضف الى

هذا ورشة الديكور التى قدمتها د. عايدة علام استاذ الديكور با كاديمية الفنون والتى اعطتهم اساسيات عمل الديكور المسرحى بما يتوافق مع اعمالهم المسرحية".

وتابع :"بالاضافة الى ورشة التمثيل والاخراج التى قدمها المخرج اسامة عبد الروؤف وقدموا من خلالها عرض الختام الرائع الذى اكد على اهمية الجنوب ودوره الكبير على مدى التاريخ وكذلك ورشة العرائس التى قدمها المخرج عمرو حمزة و التى تعلموا من خلالها كيفية تصنيع العرائس وتقديم عرض جماهيرى بها وهو ما اتضح فى عرض التنورة الذى قدم فى حفل الختام .

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وانهى شباب الصعيد رسالتهم بتوجية الشكر لادارة المهرجان و لمؤسسة مصر الخير التى ساعدتهم على تنمية مواهبهم وتحقيق الاستفادة الكبيرة من هذه الورش .