صور.. لبلبة تدلي بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

أدلت الفنانة لبلبة بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلجنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية

وكانت الساعات الأولى لبدء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية قد شهدت هدوءا في كل من لجنتي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، رقم 30 التابعة لدائرة قسم شرطة الدقي.وكانت الساعات الأولى لبدء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية قد شهدت هدوءا في كل من لجنتي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنميةالزراعية، رقم 30 التابعة لدائرة قسم شرطة الدقي، ولجنة ديوان وزارة الزراعة رقم 47 وشهدت اللجنة رقم 30 توافدا ملحوظا من كبار السن وبخاصة السيدات.

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