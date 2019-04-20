بالصور.. نبيلة عبيد تدلي بصوتها في استفتاء التعديلات الدستورية

أدلت الفنانة نبيلة عبيد، منذ قليل، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك

بمقر لجنتها الانتخابية في الدقي.

ويذكر أنه كان انطلق صباح اليوم، السبت، أولى أيام التصويت للاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين فى الداخل على مستوى محافظات الجمهورية.

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