شاهد.. كليب "ملعون أبو العشق" لنجوي كرم يتخطى الـ9 ملايين مشاهدة

تجاوزت الفنانة اللبنانية نجوي كرم، حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة بأحدث أغانيها "ملعون أبو العشق"، وذلك بعد مرور عشر أيام علي طرحها بطريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلي أن أغنية ملعون أبو العشق من كلمات عامر لاوند، ألحان وتوزيع علي حسون، وقد حققت نجاحًا كبيرًا وتلقت نجوي عليها العديد من التهاني من نجوم الفن أبرزهم المطربة
جدير بالذكر أن "ملعون أبو العشق"، هي أول أغانيها التي طرحتها نجوى كرم بعد انضمامها من جديد لشركة روتانا، وذلك بعد انقطاع فني درام لفترة طويلة، وتم تصوير الكليب في شوارع العاصمة اللبنانية بيروت.
شاهد الفيديو كليب كاملًا من هنا...
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