الليلة.. انطلاق الدورة السابعة لمهرجان الطبول بالقلعة

تنطلق الليلة أولي أيام فعاليات الدورة السابعة من المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، ويستمر حتى يوم 27 إبريل الجاري، تحت شعار الطبول من أجل السلام، وذلك في مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يطل علينا د. انتصار عبدالفتاح رئيس ومؤسس المهرجان من خلال حفل الافتتاح، الذي يتضمن تقديم معزوفة للسلام العالمى تجمتع الفرق المشاركة بالمهرجان فى تقديمها، وذلك بحضور وزير الثقافة د. ايناس عبدالدايم، ووزير السياحة د. رانيا المشاط،

ووزير الآثار خالد العنانس.ومن المقرر أن تشهد الدورة الجديدة من المهرجان عروضًا مميزة لفرق من ٢٢ دولة مختلفة، وهى بولندا ونيجيريا واليونان والمالديف والمكسيك والأردن وكولومبيا وأرمنيا وغانا وكازاخستان والاكوادور وبورندى والهند والسعودية وغينيا والسنغال والصين وإندونيسيا والكونغو والسودان وفلسطين، بالإضافة لمشاركة فرقة سورية من المقيمين بمصر.