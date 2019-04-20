شاهد.. رانيا فريد شوقي تستمتع بالأجواء الرمضانية

شاركت الفنانة رانيا فريد شوقي جمهورها بصورة لها أثناء تجولها بأحد الشوارع التي امتلأت بمظاهر الأجواء الرمضانية المصرية المتعارف عليها، وذلك من خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهرت رانيا في الصورة وهي محاطة بالفوانيس والأضواء من كل اتجاه، وعبرت عن سعادتها عبر حسابها فعلقت قائلة: "الله على فرحة هلة رمضان"، وتلقت العديد من التهاني من متابعيها.





يذكر أن رانيا فريد شوقي تشارك حاليًا في بطولة العرض المسرحي "الملك لير"، علي خشبة مسرح كايرو شو، إلي جانب نخبة من نجوم الفن أبرزهم: يحيى الفخراني، فاروق الفيشاوي، ريهام عبدالغفور، محمد فراج، أحمد عزمى، أحمد فؤاد سليم، ياسمين رئيس، ناصر سيف، و إخراج تامر كرم.