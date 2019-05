انفصال المغنية البريطانية أديل بعد زواج 3 سنوات

أعلنت المغنية البريطانية أديل انفصالها عن رجل الأعمال سيمون كونيكي بعد زواج استمر 3 سنوات.

وأكد ممثلا مغنية البوب بيني تارانتيني وكارل فيش خبر الانفصال، قائلين في بيان صدر الجمعة: "انفصلت أديل وشريكها. إنهما ملتزمان بتربية طفلهما معا بكل حب. كما الحال دائما يطلبان الخصوصية. لن يكون هناك تعليق إضافي"، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.





الفنانة البريطانية البالغة 30 عاما تزوجت بكونيكي عام 2016 بعد علاقة استمرت 5 أعوام، ووضعت طفلها أنجيلو عام 2012.

وكانت أديل دائمة التحفظ على الحديث عن علاقتهما، لكنها أكدت زواجها من كونيكي بعدما فازت بجائزة ألبوم العام في جوائز جرامي 2017.

Advertisements





وأصدرت النجمة المولودة في العاصمة البريطانية لندن ألبومها الأول عام 2008، وتضمن أغنيتين، هما: "Chasing Pavements" و"Hometown Glory"، الذي تصدّر المبيعات في بريطانيا، ثم حققت مزيدا من النجاح بعد إصدارها أغنيات: "Someone Like You" و"Rolling In The Deep" و"Rumour Has It".

وعززت أديل مكانتها كواحدة من أنجح الفنانات في العالم بعد صدور ألبومها لعام 2015 الذي تضمن أغنيتها الشهيرة "Hello".

وخلال مارس/آذار، شوهدت أديل أثناء دخولها أحد استوديوهات التسجيل في مدينة نيويورك، ما أثار تكهنات حول عملها على أغان جديدة.