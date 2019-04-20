لأول مرة.. فرقة كورية تتصدر قائمة أفضل الألبومات في بريطانيا

أصبحت "بي تي إس" أول فرقة كورية جنوبية تتصدر قائمة أفضل الألبومات في بريطانيا، بعدما حققت رقماً قياسياً الجمعة.

واحتل الألبوم الأخير للفرقة الذي يحمل عنوان "ماب أوف ذي سول: برسونا" المركز الأول بعد أيام من تحطيم أغنيتها الفردية "بوي ويذ لاف" الرقم القياسي على "يوتيوب" بأكثر عدد مشاهدة في 24 ساعة بلغ 74.6 مليون مرة.

وتُعد هذه الأغنية هي الأغنية المنفردة الأولى لفرقة كورية جنوبية تحل في القائمة البريطانية لأفضل 15 أغنية، بحيث جاءت في المرتبة الـ13.

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وستحيي الفرقة المعروفة بمظهرها الصبياني وحركات الرقص المبتكرة المصممة بدقة حفلتين على مدرج ويمبلي الشهير في لندن يومي 1 و2 يونيو/حزيران.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصبحت فرقة "بي تي إس" وهي مختصر لـ"بانجتان سونيندان" أول فرقة بوب كورية جنوبية تتصدر قائمة أفضل الألبومات في الولايات المتحدة.

ويعتقد أن نحو 800 ألف سائح اختاروا كوريا الجنوبية وجهة لهم العام الماضي بسبب هذه الفرقة، أي ما يعادل أكثر من 7% من الوافدين إلى البلاد.