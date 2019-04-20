بالصورة- نجمة “الهيبة” تودّع العزوبية

فاجأت الممثلة السورية روزينا لاذقاني الجمهور بالاعلان عن ارتباطها بعدما نشرت صورة على حسابها الخاص عبر موقع انستغرام ، دون ان تعلن عن هوية سعيد الحظ.

وظهرت يد روزينا في الصورة وهي تمسك بيد حبيبها وهما يضعان خاتمي الخطوبة. وكتبت ” Thanks my love ❤my all”.

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من جهة اخرى، تشارك روزينا لاذقاني في مسلسل ”الهيبة الحصاد” الذي سيعرض خلال شهر رمضان المبارك على عدة شاشات عربية.

المسلسل من تاليف وحوار باسم السلكا، اخراج باسم البرقاوي وانتاج شركة الصباح للاعلام. ويضم الى جانبها مجموعة من الممثلين منهم تيم حسن، منى واصف، عبدو شاهين، اويس مخللاتي وغيرهم.

وكانت “لاذقاني” قد تألقت أيضاً بدورها في مُسلسل “ما فيّي” من بطولة النجمين فاليري أبو شقرا ومُعتصم النهار وإنتاج شركة “صبّاح أخوان” الذي انتهى عرض الجزء الاول منذ منذ عدة ايام وقد تم الإعلان من خلال شارة الحلقة الأخيرة عن إعداد جزء ثانٍ من هذا العمل الذي لاقى نجاحاً كبيراً.