زوجة نجم مسرح مصر: "أمك قالتلك طلق مراتك واطردها هي وبنتك"!

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أن الممثل المصري علي ربيع، نجم مسرح مصر، هو أحدث حالة انفصال على الساحة الفنية بعد أن دبّت الخلافات بينه وبين زوجته.
وكشفت ندى محمود، زوجة نجم مسرح مصر، عن خلافها مع الأخير، دون توضيح الأسباب، مكتفية بالتنويه إلى تورط والدة علي ربيع في إشعال فتيل الخلاف؛ إذ قالت في منشور عبر حسابها بموقع فيس بوك: "أمك ثم أمك ثم أمك وإن قالتلك طلق مراتك واطردها من بيتها هي وبنتك متترددش يا قلب أمك شكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".
وأضافت زوجة نجم مسرح مصر في منشور آخر على إنستغرام: "أنا خصيمة أي حد ظلمني أنا وبنتي أو أثر عليا تأثير سلبي في حياتي وخربهالي وعند الله تلتقي الخصوم ويوم القيامة نلتقي أمام الله.. إليك فوضت أمرى ياالله وأنت خير وكيل".
وكان علي ربيع تزوج من ندى محمود في أغسطس 2017، ورزقا بطفلتهما الأولى "مليكة" في يوليو 2018.
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