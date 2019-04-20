أصالة نصري توجّه رسالة لزوجة الموزع أحمد إبراهيم: تستحقي الوفاء يا وفية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجهت الفنانة السورية أصالة نصري، رسالة إلى ياسمين عيسى زوجة الموزع أحمد إبراهيم السابقة، زوج أنغام الحالي، في عيد ميلادها، واصفة إياها بالوفاء والإخلاص.

وشاركت الفنانة أصالة، عبر"إنستغرام" صورة لها برفقة ياسمين عيسى، والتي وصفها الجمهور بأنها رسالة لأنغام وزوجها لتركه زوجته الأصيلة.

وعلقت أصالة على الصورة قائلة: "ياسمينة الحبيبة الغالية كلّ سنة وإنتي بخير، وأنتِ بتستحقّي الخير والسعادة والاستقرار والوفا يا وفيّة".

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وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت ياسمين عيسى زوجة الموزع أحمد إبراهيم زوج الفنانة أنغام عن طلاقهما رسميًا، لتنشر عبر حسابها صورة من الخبر الذي كشفته لإحدى الصحف.

وتعد ياسمين عيسى، الزوجة الأولى للموزع أحمد إبراهيم وأم طفليه، والتي قامت برفع دعوى طلاق للضرر بعد زواجه من المطربة أنغام.

وأكدت ياسمين عيسى، في تصريحات صحفية عدة، أن الطلاق بينهما وقع بشكل ودي، على أن تسحب دعوى الطلاق ضده من المحكمة وتحتفظ بحق حضانة الطفلين.